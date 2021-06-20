التونسية أنس جابر تفوز بلقبها الأول في عالم الكرة الصفراء

المصدر: جوني جبور - دبي

توجت نجمة التنس التونسي أنس جابر، المصنفة 24 عالمياً، بلقبها العالمي الأول في مسيرتها بعالم الكرة الصفراء، بفوزها اليوم على الروسية داريا كاساتكينا المصنف 35 على العالم، وذلك بواقع مجموعتين دون رد "7-5 و6-4"، في مباراة دامت قرابة ساعة ونصف.

واحتاجت جابر لضمان لقبها الأول والفوز في إلى حسم المجموعة الأولى في غضون 49 دقيقة، قبل أن تواصل تألقها، وتحسم المجموعة الثانية في غضون 41 دقيقة.

ويعد نهائي برمنغهام الثالث في مسيرة النجمة التونسية أنس جابر البالغة من العمر 26 عاماً، والثاني لهذا الموسم بعد أن بلغت نهائي دورة تشارلستون حين خسرت أمام الاسترالية استرا شارما.

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