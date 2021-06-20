إيقاف نجم بوليفيا بسبب انتقاده الشديد لتنظيم «كوبا أميركا»

المصدر: برازيليا ■ أ.ف.ب

عاقب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مارسيلو مارتنز نجم ومهاجم بوليفيا، بالإيقاف مباراة واحدة، وبتغريمه 20 ألف دولار بعد انتقاده الاتحاد لإصراره على تنظيم كأس كوبا أميركا في خضم جائحة كورونا. وكان مارتنز من بين ثلاثة لاعبين في بوليفيا أصيبوا بـ«كوفيد-19» عشية الخسارة في المباراة الافتتاحية 3-1 أمام باراغواي.

وغاب عن تلك المباراة وانتقد «كونميبول» على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قراره في اللحظة الأخيرة منح البرازيل حق الاستضافة رغم أنها من أكثر الدول تضرراً بالفيروس. وكتب مارتنز على «إنستغرام» قبل أن يمسح الرسالة: «نتوجه بالشكر الجزيل للكونميبول.. كل اللوم يقع على عاتقك، أنت وحدك المسؤول عن وفاة أي شخص، هدفك فقط جني المال، ألا تساوي حياة اللاعب شيئاً عندك؟». واعتذر مارتنز عن هذه التعليقات لكن الكونميبول عاقبه، ليغيب عن مباراة بوليفيا أمام تشيلي.

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