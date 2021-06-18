محمد صلاح يصر على نشر "الصورة المحذوفة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول نشر الصورة التي كان قد حذفها من حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بعدما عرّضته لانتقادات كثيرة من المتابعين لتزامن تغريدته مع مشهد الرعب بسقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن ودخوله في غيبوبة أوقفت قلبه وقلوب الجماهير خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكانت الجماهير العالمية قد انتقدت نشر صلاح لصورته على البحر خلال إجازة يقضيها على شواطئ البحر الأحمر في مصر، مما دفع صلاح لحذف الصورة مراعاة لمشاعر الجماهير تجاه حادثة إريكسن.

وصبت أغلب تعليقات الجماهير وقتها في أن نجوم كرة القدم تفاعلوا مع إريكسن وكتبوا تغريداته يتمنون فيها الشفاء للاعب الدنماركي في الوقت الذي لا يأبه صلاح بمشاعر الجماهير والحاثة الشهيرة ونشر صورة له على البحر وهو ضاحكاً!.

يذكر أن صلاح يحظى بمتابعة أكثر من 14 مليوناً على حسابه في "تويتر"، الذي يحرص من خلاله حالياً على مشاركة صوره مع عشاق فنونه الكروية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news