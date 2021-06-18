عرض سعودي للتعاقد مع نجم الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي إلى الزمالك المصري يطلب فيه التعاقد مع مدافعه الدولي محمود حمدي "الونش" في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خطف اللاعب الأنظار في الموسمين الماضيين وكان له دور بارز في وصول القلعة البيضاء إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع اليوم السابع المصري بأن الونش دخل دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الميركاتو الصيفي، قبل وصول عرض رسمي من النصر السعودي، مشيراً إلى أن مسئولو الزمالك يرفضون مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا إلى حاجة الفريق لجهوده.

وأضاف الموقع أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة للتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفعه للفئة الأولى بالفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news