راموس يجهش بالبكاء في وداع ريال مدريد

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

أجهش قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس (35 عاماً)، بالبكاء لدى وداع أنصار ريال مدريد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، واصفاً رحيله عن النادي بالقرار الأكثر صعوبة في مسيرته. وخاض راموس 671 مباراة في صفوف الفريق الملكي، وسيبقى اسمه مدوناً بأحرف ذهبية في تاريخ النادي الذي قاده إلى إحراز بطولة إسبانيا خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا اربع مرات. وقرر راموس الرحيل لعدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في 30 الجاري، وبالتالي سيصبح لاعباً حراً اعتباراً من الأول من يوليو.

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