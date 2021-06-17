بالفيديو: راموس ينهار ويجهش بالبكاء.. لحظات مؤثرة في وداعه ريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دخل المخضرم سيرجيو راموس في نوبة بكاء لحظة وداعه نادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده مع "الملكي" وعدم الوصول إلى اتفاق لاستكمال مشواره في قلعة "سانتياغو برنابيو".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لراموس ظهر فيه باكياً أثناء إلقاء كلمة وداعية لجماهير الريال بعد قضى 16 عاماً بين أسواره حقق خلالها 22 لقباً.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات عن راموس قال فيها: "أتيت من يد والدي وإخوتي، الحمد لله لدي عائلة رائعة دعمتني كثيرًا... لم أكن مستعدًا لمثل تلك اللحظة، أريد أن أشكر الرئيس والمدربين وزملائي وجميع موظفي نادي ريال مدريد".

وأضاف: "كنت أتمنى وداع الجماهير في سانتياغو برنابيو، أتمنى يستمر كل شيء على ما يرام".

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