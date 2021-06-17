رحل عن منتخب بلده ليقف إلى جانب زوجته في ولادتها

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ حارس سويسرا الأساسي يان زومر جماهير بلاده بعدما رحل فجأة عن معسكر منتخب بلاده ليكون مع زوجته في ولادتها، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد السويسري لكرة القدم على حسابه في "تويتر"، الخميس، أن يان الحارس غادر التشكيلة وقد يغيب عن مباراة مهمة أمام تركيا الأحد المقبل.

ويأتي قرار الحارس يان زومر في توقيت صعب للغاية خصوصاً أن المنتخب السويسري يمتلك نقطة يتيمة من تعادل مع ويلز وخسارة ثقيلة أمام ايطاليا بثلاثية نظيفة، مما قد يعرضه لوابل من الانتقادات لاسيما أن المباراة المقبلة أمام تركيا ستكون حاسمة في المجموعة الأولى إذا ما أراد المنتخب السويسري التأهل للدور الثاني.

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