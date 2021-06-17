جدول مباريات كأس أمم أوروبا (توقيت الإمارات).. قمة بين الدنمارك وبلجيكا

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعود منتخب الدنمارك إلى أرض الواقع لمواجهة بلجيكا اليوم ضمن كأس أمم أوروبا في كرة القدم، بعد فصل خيالي عاشه السبت ضد فنلندا، عندما سقط نجمه الأول إريكسن مغشياً عليه إثر نوبة قلبية نجا منها، وأحدثت صدمة في عالم الرياضة.

فيما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس وغدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أوروبا في كرة القدم (بنوقيت الامارات):

اليوم الخميس

أوكرانيا - مقدونيا الشمالية (17:00 في بوخارست)

الدنمارك - بلجيكا (20:00 في كوبنهاجن)

هولندا - النمسا (23:00 في امستردام)

غدا الجمعة

السويد - سلوفاكيا (17:00 في سان بطرسبورغ)

كرواتيا - تشيكيا (20:00 في غلاسكو)

إنجلترا - اسكتلندا (23:00 في لندن)

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