نيمار.. عين على اللقب الأول ورقم «بيليه التاريخي»

المصدر: برازيليا ■ أ.ف.ب

تسعى البرازيل، حاملة اللقب، والمضيفة إلى مواصلة انطلاقتها القوية عندما تلتقي البيرو اليوم (فجر الجمعة)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كوبا أميركا في كرة القدم. وضرب «السيليساو» بقوة في المباراة الافتتاحية عندما أكرم وفادة فنزويلا بثلاثية نظيفة كان نجمها صانع ألعاب سان جرمان الفرنسي نيمار بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء (64)، وصناعته للهدف الثالث الذي سجله «غابيغول» (89)، كما أنه كان منفذاً للركلة الركنية التي افتتح منها زميله في النادي الباريسي ماركينيوس التسجيل في الدقيقة 23.

ويركز نيمار على هذه البطولة أكثر من غيرها، كونه يستهدف إنجازين تاريخيين، أولهما تحقيق لقب كبير هو الأول مع منتخب بلاده، بعد أن غاب عن التتويج في النسخة السابقة التي حققها زملاؤه، كما يرصد أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية والموجود بحوزة «الملك» بيليه برصيد 77 هدفاً، حيث تفصله عنه 10 أهداف فقط. وقال مدرب البرازيل تيتي عن نيمار في تصريح صحافي: «عندما يكون جيداً جسدياً وعقلياً، تحدث الأشياء الجيدة. لاعب بهذه الجودة التقنية لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله». وسبق لنيمار تحقيق أولمبياد ريو 2016، وكأس القارات 2013، لكنه لم يحقق شيئاً في كأس العالم، وفي كوبا أميركا. في مباراة أخرى، تلتقي كولومبيا مع فنزويلا، وترغب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

• نيمار لم يحقق من قبل أي لقب كبير مع منتخب بلاده.

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