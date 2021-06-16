جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك صور "طريفة وغريبة" من مباراة ويلز وتركيا في كأس أمم أوروبا لاعبو منتخب ويلز يصطفون بشكل غريب وغير تقليدي خلال مباراتهم مع تركيا. أ.ف.ب لقطة طريفة لمدرب تركيا شينول غونيش يحاول خلالها ترويض الكرة. أ.ف.ب لاعب ريال مدريد غاريث بيل لا يزال يحظى بثقة مدرب المنتخب الويلزي ويلعب أساسياً رغم إخفاقاته في الموسم الحالي. أ.ف.ب لاعب ويلز آرون رامزي يتحسر على ضياع إحدى الفرص أمام مرمى تركيا.. والدهشة تغلف وجهه. أ.ف.ب صورة التاريخ: 16 يونيو 2021 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App