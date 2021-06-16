بالصور: تسريحة صادمة لنجم ليفربول تثير جدلاً على مواقع التواصل

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثارت التسريحة الجديدة لنجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر أرنولد جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصبت أغلب الآراء في أن اللاعب يقلد نجم ليدز يونايتد الإنجليزي كالفين فيليبس، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

يذكر أن ألكسندر أرنولد تعرض إلى إصابة في فخذه خلال مباراة إنجلترا والنمسا التي فاز فيها منتخب "الأسود الثلاثة" 1-صفر، وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الرباعية، وأنه سيتم استبعاده من البطولة.

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