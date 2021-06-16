اليونان تطلب تعديل شعار قميص مقدونيا الشمالية

المصدر: أثينا ■ أ.ف.ب

طلبت اليونان رسمياً من مقدونيا الشمالية تعديل شعار قميص فريقها في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، زاعمة أن النسخة الحالية تتعارض مع معاهدة تاريخية بين الدولتين الجارتين في البلقان. واندلع الخلاف حول الأحرف الأولى من اسم FFM (الاتحاد المقدوني لكرة القدم)، والتي تقول اليونان إنه اسم الدولة البلقانية سابقاً قبل أن تحل معاهدة 2018 خلافاً دبلوماسياً طويلا بين جيران البلقان.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اشتكى نهاية الأسبوع في رسالة إلى نظيره المقدوني بويار عثماني من أن اليونان «لا تقبل» الأحرف الأولى من القميص.

• اليونان ترفض الأحرف الأولى من القميص.

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