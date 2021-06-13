بالفيديو: "البطل" الذي أنقذ إريكسن من الموت

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية بأن قائد منتخب الدنمارك سيمون كيير كان البطل الحقيقي في عملية إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن الذي سقط فجأة دون أي احتكاك مع أحد اللاعبين خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا، أمس السبت، في اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم، وانتهت بفوز فنلندا بهدف نظيف.

وقالت الصحيفة إن كيير أسرع في الذهاب نحو إريكسن بمجرد سقوطه، وعّدل من وضعيته لمنع ابتلاع لسانه لحظة إغمائه، ثم قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي لإريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي.

وأشادت الصحيفة بموقف قائد منتخب الدنمارك في التعامل مع بقية زملاءه حتى الاطمئنان على حالة إريكسن والعودة إلى مجريات المباراة لدى استئنافها بعد ساعة ونصف من توقفها حتى وصول نبأ استفاقة اللاعب من الغيبوبة.

Christian Eriksen se había desplomado y Simón Kjær 🙌🏻 reaccionó de forma rápida, eficiente y consciente de lo que estaba sucediendo. Le tomó el pulso, se aseguró de que la lengua no estuviese cerrando la vía aérea y le dejó en la posición lateral #EURO2020 pic.twitter.com/2Bcro0CTds — Rodrigo Saavedra 🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@Ro_SaavedraM) June 12, 2021

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