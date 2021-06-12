«ناش» في صدارة الترشيحات بكأس الوثبة للخيول في بولندا

المصدر: وارسو ■ الإمارات اليوم

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس في جوائز مالية وقدرها 5000 يورو.

ويتصدر قائمة الخيول المهر «ناش دوز» لدي بوريس بإشراف دبليو أوكولوسكي، وبقيادة إس مورا الذي يبحث عن اللقب، وهو المرشح الأول للفوز، ويواجه المهرة «معالي مسقط» لمربط مسقط، بإشراف إم بوركوسكي، وقيادة دي ساباتيبكوف.

وينافس في اللقب أيضاً كل من «صني دي لوب» ليحيى راشد المسروري، بقيادة إس اباييف، و«اوماندور جال» لميتزا جودلوسكا، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة متصدر لائحة الفرسان اشتيبان مازور، و«أطلس» لام جانيكوسكي بإشراف المالك نفسه، وقيادة جي ريزنكوف. وهناك «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف إم ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«سوبرا» لنورويسكاي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة كي مازور.

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