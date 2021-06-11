فقد بصره أثناء ممارسة كرة القدم.. ويُطرب العالم في حفل افتتاح كأس أوروبا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يحيي مطرب الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا، التي تنطلق، اليوم الجمعة (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في روما، بمواجهة إيطاليا وتركيا، حاملاً معه ذكريات مختلفة مع كرة القدم التي تعرض إلى حادث أثناء ممارستها عندما كان طفلاً في الـ 12 من عمره وفقد على إثر البصر.

وتحول بوتشيلي إلى واحد من أشهر المطربين في العالم، وسيقدم بوتشيلي، أغنية "جاكومو بوتشيني" الشهيرة في حفل افتتاح "يورو 2020" التي تستمر لمدة شهر كامل في 11 مدينة أوروبية بمشاركة 24 منتخبا يتنافسون على أعرق البطولات وأكثرها جمالية وتكتيكاً.

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