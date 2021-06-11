بالصور: القط «أخيل» يتوقع الفائز من مباراة إيطاليا وتركيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عاد القط «أخيل» الروسي للاستحواذ على الأضواء مجدداً مع انطلاقة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» ومارس هوايته في توقع المنتخبات الفائزة بكل مباراة على حدا كما نجح في مهمته مراراً خلال مباريات كأس العالم الماضية «روسيا 2018».

وتوقع «أخيل» انتصار المنتخب الإيطالي على التركي في مواجهة الافتتاح التي ستقام اليوم (الساعة23:00 بتوقيت الإمارات)، وذلك من خلال الذهاب لتناول الطعام من الطبق الموجود أمام العلم الإيطالي ورفضه الطبق التركي.

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