كأس أوروبا.. فجّر غضب رونالدو بخطأ كارثي فمنحوه مكافأة كبيرة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تفاجأ الجمهور بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهولندي داني ماكيلي حكماً للمباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، اليوم الجمعة، بين المنتخبين الإيطاليا والتركي (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ويعتبر الحكم داني ماكيلي (38 عاماً) صاحب الخطأ الكارثي الذي حرم رونالدو من هدف صحيح في مباراة البرتغال وصربيا المهمة التي انتهت بالتعادل 2-2 في تصفيات كأس العالم "مونديال 2022"، على الرغم من أن كرة رونالدو تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، في وقت فجّر رونالدو غضبه برمي شارة القيادة والخروج من الملعب قبل انتهاء المواجهة بثوانٍ.

والملفت أن الحكم نفسه الذي قد يتسبب بعدم تأهل البرتغال للمونديال لاحقاً، اعتذر عن الخطأ في وقت لم يسامحه رونالدو في حال وقفت هاتين النقطتين المهدرتين أمام صربيا في غيابه عن المونديال.

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