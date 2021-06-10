بالصور.. محمد صلاح بين نجوم الفن والرياضة في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جولته في مصر ونشر عددا من الصور وهو يقضي إجازته بمفرده بدون عائلته. وحرص صلاح على التنقل بين المدن المصرية، إضافة إلى نشر صور أهرامات الجيزة وهو يمر بجوارها. وجذبت الصور الجمهور حيث أظهرت حب وارتباط اللاعب بمصر وحرصه على قضاء عطلته السنوية كل عام على شواطئها.

وظهر اللاعب المصري مع شقيقه على حسابه في "إنستغرام" في صورة أثارت الجدل بسبب كثرة التشابه بين اللاعبين، إضافة إلى التواجد مع لاعبي فريق الجونة المصري، وعدد كبير من نجوم كرة القدم في مدينة العالمين والغردقة في سواحل مصر.

ونشر عدد من نجوم الفن والاعلام والرياضة صورا لهم مع صلاح على حساباتهم في "التواصل الاجتماعي"، بينهم الإعلامية المصرية شيماء صابر، حيث ظهرت برفقة محمد صلاح أثناء وجودهما في مدينة العلمين الجديدة، كما فعل زوجها رامي صبري لاعب إنبي، ونشرت الممثلة المصرية ديانا هشام، صورة لها أيضاً رفقة المهاجم المصري على نفس الشاطئ.

وكان صلاح قد أخفق في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما نجح النجم الإنجليزي هاري كين، في إحراز هدف في الجولة الأخيرة تفوق بها على النجم المصري، ليخرج نجم ليفربول خالي الوفاض في موسم طويل وغير سعيد لفريقه الذي فقد لقب الدوري الإنجليزي.

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