لماذا طلب ريال مدريد اللعب على استاد أتلتيكو في الموسم المقبل

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد تقدم بطلب مفاجىء إلى غريمه وجاره أتلتيكو مدريد من أجل السماح له باللعب على ملعب الأخير "واندا ميتروبوليتانو" في النصف الأول من الموسم المقبل.

وقالت إن السبب وراء هذا الطلب، هو أن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" لن يكون جاهزا إلا بنهاية الموسم المقبل، ومع العودة المرتقبة للجماهير، لن يستطيع الاستفادة من ملعبه الحالي "دي ستيفانو" ذو السعة المحدودة، والذي لن يتسع لأكثر من 6 آلاف متفرج. ويخطط الريال لاستقبال 30 ألف متفرج في الأشهر الأولى من الموسم المقبل، الامر الذي دفعه إلى اتخاذ خطوة اللعب على "واندا ميتروبوليتانو". في المقابل لم تتأخر موافقة أتلتيكو مدريد، والتي جاءت من خلال رئيس النادي إنريكي سيريزو.

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