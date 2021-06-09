3 حراس مرمى يتوقع تألقهم بشكل لافت في "يورو 2020"

المصدر: محمد فاضل - دبي

يتوقع أن تشهد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تقام في 12 مدينة اوروبية في دول مختلفة، بين 12 الجاري وحتى 12 يوليو المقبل، تألق العديد من حراس المرمى، أبرزهم ثلاثة حراس مرمى يتوقع ظهوره بشكل فني مميز، يرشحهم لكي يكونوا مؤثرين مع منتخباتهم، وقد يدخلون في ترشيحات الأفضل في أوروبا.

هوغو لوريس

يعتبر حارس مرمى المنتخب الفرنسي، وتونهام الانجليزي هوغو لوريس (188 سم)، من أبرز حراس المرمى. ويمتلك لوريس، (124) مباراة دولية، إضافة الى تمتعه بردة الفعل السريعة وخلال المواقف الفردية (1 ضد 1) و قدرتة على التصدي للتسديدات، والتي وصلت الى 76% في الموسم الاخير في الدوري الانجليزي، وبالرغم من ان عمره 34 سنة لكنه مرشح قوي لمقارعة الحراس الشباب.

كورتوا

أسباب عديدة تجعل حارس مرمى بلجيكا وريال مدريد تيبو كورتوا مرشحا بقوة للتألق، بينها طوله الفارع (199 سم)، وخوضه 83 مباراة دولية. ويمتاز بالتصدي للتسديات وسرعة رد الفعل والتركيز، كما وان كورتوا نجح بالحفاظ على شباكه نظيفة في عدد غير قليل من المباريات ومنها في موسم 2019-2020 لـ 17 مرة ليصبح أول حارس مرمى لريال مدريد يفعل ذلك في موسم واحد منذ فرانسيسكو بويو في موسم 1994-1995.

خبرة نوير

يعتبر قائد بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا مانويل نوير مرشحا بقوة ليكون الحارس الابرز في البطولة الاوروبية، خصوصا وانه خاض 48 مباراة في جميع المسابقات مع البايرن، وتوج معه في الدوري الالماني والسوبر الالماني والسوبر الاوروبي وكأس العالم للاندية، ويمتلك شباكا نظيفة في اكثر من مباراة مهمة بالرغم من قوة المهاجمين في الطرف الاخر، إضافة إلى تميزه بالقيادية وسرعة رد الفعل والتصديات من مختلف الزوايا فضلا لخبرته الكبيرة (35 سنة) وطوله (193 سم).

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