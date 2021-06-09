بالفيديو: مظلي يهبط فجأة على ملعب.. ويوقف المباراة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمظلي هبط فجأة على ملعب لكرة القدم في بولندا، وتسبب بإيقاف مباراة جمعت فريقي أولمبيا إلبلونغ وبيزا بارتشيفو في دوري الدرجة الرابعة البولندي.

ويبدو أن المظلي قد تاه عن الموقع الذي يفترض الهبوط عليه، ولكن الملفت في المشهد كان حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجهه قبل أن يطلب منه مغادرة الملعب لاستكمال المباراة.

🛬 Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

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