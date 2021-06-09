بالصور.. نادٍ إيطالي يستعين بـ "سيجارة" للكشف عن مدربه الجديد

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر نادي لاتسيو الإيطالي تغريدة مثيرة للجدل على حسابه في "تويتر" حول هوية المدرب الجديد الذي تعاقد معه ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل. ولم يكشف النادي الإيطالي عن تعاقد مع مدرب جديد، ولكنه نشر صورة تعبيرية ترمز إلى "سيجارة"، وأتبعها بتغريدة أخرى كتب فيها: "من الذي سيقود".

وتفاعل عدد كبير من متابعي حساب النادي الإيطالي، مؤكدين أن هوية المدرب الجديد هو الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي يشتهر بتدخينه السجائر بشراهة أثناء المباريات.

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