نصف اليابانيين يؤيدون إقامة أولمبياد طوكيو

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أظهر استطلاع جديد، أمس، أن نصف اليابانيين يؤيدون إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، ما يشير إلى أن التأييد للأولمبياد المثير للجدل يرتفع قبل سبعة أسابيع من حفل الافتتاح.

وأجرت صحيفة يوميوري شيمبون الاستطلاع الذي أظهر أن 50% يرغبون في استضافة بلادهم العرس العالمي، مقابل معارضة 48%. وأظهرت الاستطلاعات أخيراً أن الأغلبية الساحقة من المستجوبين يعارضون إقامة الألعاب التي تنطلق في 23 يوليو، مؤيدين الإلغاء الكامل أو التأجيل.

في أوائل شهر مايو، أظهر استفتاء من الصحيفة ذاتها تأييد نسبة 59% إلغاء الألعاب، مقابل 39% مع إقامتها.

تراجعت حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في اليابان تدريجياً في الأسابيع الأخيرة، فيما لاتزال حال الطوارئ مفروضة في العديد من المقاطعات، بما فيها طوكيو، كما ارتفعت الوتيرة في حملة التلقيح بعد بداية بطيئة، إلا أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين لاتزال 3% فقط.

ويتوقع أن يتخذ المنظمون قراراً بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن سبق أن منعوا الحضور من الخارج.

وأظهر استفتاء الصحيفة الذي أجري بين الرابع والسادس من يونيو، وشمل 1070 شخصاً، أن 23% يعارضون حضور جماهير، مقابل 16% يؤيدون نسبة استيعابية محددة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news