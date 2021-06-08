تأجيل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

المصدر: جوهانسبرغ ■ أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس، تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، الذي كان من المقرر إقامته في 25 يونيو في مدينة ياوندي الكاميرونية، على خلفية «مشكلات لوجستية مرتبطة بفيروس (كوفيد-19)».

وأفاد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة بعدم تحديد أي موعد جديد للحفل المرتقب للبطولة القارية المؤجلة، والتي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وجاء في بيان نشره «كاف» على موقعه الرسمي، إنه بناء على طلبه: «وافقت اللجنة المنظمة الكاميرونية على إعادة جدولة سحب القرعة لأسباب لوجستية تتعلق بوباء (كوفيد-19)».

وكان «كاف» حدد تاريخ 25 الشهر الجاري موعداً لسحب القرعة لتقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات بين ست مجموعات.

وتأهل إلى النهائيات 23 منتخباً من بينها الجزائر حاملة اللقب، والكاميرون الدولة المضيفة، ومصر حاملة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة القارية (7).

وتُقام المباراة الحاسمة لتحديد هوية المنتخب الـ24 الأخير بين سيراليون وضيفتها بنين من 12 حتى 14 يونيو، علماً أنها كانت مقررة في العاصمة فريتاون في مارس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها على خلفية اعتراض بنين على نتائج إيجابية لفيروس كورونا لعدد من لاعبيها.

وتحتاج سيراليون صاحبة المركز الثالث في المجموعة الـ12 مع أربع نقاط للفوز بهدف للتأهل، فيما تحتاج بنين الثانية (سبع نقاط) للتعادل لبلوغ النهائيات.

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