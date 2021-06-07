مفاجأة.. مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا بدلاً من الكاميرون

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف المدير الفني السابق لاتحاد كرة القدم الإفريقي محمد عبدالمنعم شطة عن مفاجأة غير متوقعة بشأن النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون في 2021.

وذكر شطة لقناة "أون تايم سبورت" المصرية أن ملاعب الكاميرون ليست جاهزة لاستضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أن "كاف" بنسبة 60% سيطلب من مصر استضافة البطولة للمرة الثانية على التوالي.



يذكر أن مصر استضافت البطولة في 2019 بدلاً من الكاميرون وفازت الجزائر باللقب للمرة الثانية في تاريخها عقب فوزها على السنغال في النهائي بهدف دون رد.

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