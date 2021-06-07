خبر مفرح لجمهور الأهلي المصري.. وصاعق لأنصار الترجي التونسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن خمسة لاعبين في صفوف نادي الترجي التونسي عن تمردهم على الفريق قبل مواجهة الأهلي المصري في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 19 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "تونس الرّقمية"، اليوم الاثنين، أن اللاعبون الخمسة تقدّموا رسمياً بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة) للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم أو بفسخ عقودهم، موضحة أن اللاعبين الخمسة من أعمدة الفريق، وهم: فادي بن شوق، والثلاثي الجزائري محمّد أمين توغاي، عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرحمان مزيان، إضافة إلى الليبي حمدو الهوني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب ماهر بالصغير أيضا رفض التدرّب مع المجموعة منذ نهاية مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري احتجاجاً على عدم مشاركته في المباريات السابقة إضافة إلى أنه سيغادر الفريق رسميا بعد نهاية عقده في 30 يونيو الجاري.

ويترقب الجمهور العربي والإفريقي المواجهة الكبيرة التي تعتبر بمثابة النهائي المبكر بين الأهلي والترجي فالأول توج باللقب تسع مرات (رقم قياسي)، والثاني حصل على البطولة (4 ألقاب).

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