بالصور: محمد صلاح ينفرد بالشاطئ.. وصديقه يعلق: "قافلين البحر عشانك"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر النجم المصري محمد صلاح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له أمام أحد شواطئ مدينة الغردقة حيث يقضي إجازته الصيفية، يظهر فيها منفرداً بالشاطئ الأمر الذي أثار صديقه لاعب أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر أحمد حسن "كوكا".

وعلّق كوكا على الصورة ساخراً: "يا بني قافلين البحر عشانك، قل لهم يفتحوه لأن الناس تريد أن تسبح".

ويتابع حساب محمد صلاح على "إنستغرام" 42 مليوناً، فيما حظيت الصورة بتفاعل نحو مليون متابع، في وقت يواصل صلاح مشاركة جمهوره صوراً من إجازته ومنها التي جمعته مع لاعبي بيراميدز المصري عمر جابر ودونغا، وصورة أخرى جمعته مع شقيقه وأحد الأقرباء.

وحصدت صورة صلاح في البحر أكثر من مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من نشرها عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام"، والذي يتابعه أكثر من 42.4 مليون شخص حول العالم.

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