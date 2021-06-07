بالفيديو: هدف ساحر من رياض محرز يعزز قاعدة "الجزائر لا يخسر"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عزز نجم المنتخب الجزائري رياض محرز قاعدة لا للهزيمة بعدما أصبح أكثر المنتخبات الإفريقية خوضاً للمباريات دون خسارة للمباراة الـ 26 على التوالي وذلك بالتساوي مع منتخب ساحل العاج.

وقاد محرز نجم مانشستر سيتي "محاربي الصحراء" إلى الفوز على ضيفه المالي بتسجيله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 58 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب "مصطفى تشاكر"، بمدينة البليدة، ضمن استعدادات الجزائر للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ونجح منتخب الجزائر بطل السخة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر عام 2019، في الفوز بـ 19 مباراة وتعادل في سبعة.

هدف رياض محرز في مالي pic.twitter.com/rvQo7Ftt7n — Magicano 🇵🇸 (@Magicanoo74) June 6, 2021

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