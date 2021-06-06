بالفيديو: لاعبة مصرية تدخن الشيشة بصحبة مدربتها.. واتحاد الكرة يحقق

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار فيديو نشره موقع "الوطن سبورت" جدلاً واسعاً في الشارع المصري بعدما أظهر لاعبة منتخب كرة القدم النسائية هند إسماعيل تدخن الشيشة بصحبة المدربة المساعدة في الجهاز الفني مروة الحواط.

وأفاد الموقع بأن أحد الأشخاص بالجهاز الفني للمنتخب النسائي وجه نصائح عدة للاعبة والمدربة، بعدم فعل ذلك مجدداً، لأنه يهدد استقرار المنتخب، ولكنه لم يلق أي استجابة، من قبل الثنائي ليقرر بعدها كشف ما يحدث للرأي العام، حتى يتحرك مسئولو الاتحاد المصري، لوقف تلك المهزلة سريعًا، وخوفًا من قيام لاعبات أخريات داخل المنتخب بالانضمام إلى الثنائي.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيشكل لجنة تحقيق في الواقعة لمعاقبة اللاعبة والمدربة.

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