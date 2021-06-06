السعودية تعلن استمرار استضافة كأسي السوبر الإسباني والإيطالي

المصدر: وكالات

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استمرار استضافة السعودية لكأسي السوبر الإسباني والإيطالي وبطولة السوبر جلوب لكرة اليد، وجولة العالم لكرة السلة 3×3، وسباق فورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم الأحد، إن 9 أندية في السعودية سيتم تطويرها لاستضافة المباريات، ضمن مبادرة تطوير منشآت الأندية، كما سيتم تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022.

وأعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل أن وزارة الرياضة السعودية ستعلن قريبا عن إطلاق مشروع تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية، وتحديث تراخيص الصالات والمراكز الرياضية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن لوائح الوزارة واضحة تجاه ديون الأندية، وأكد أن المتسبب يجب أن يتحمل مسؤولياته، كما أوضح أن تركيز الأندية على كرة القدم تسبب في ضياع مواهب الرياضات الأخرى.

وعن مشروع تخصيص الأندية، قال الفيصل "إنه أحد برامج التخصيص الوطني، وهو يعنى بتخصيص القطاعات الحكومية، وإن العمل جار مع الجهات المعنية، وسيعلن عنه خلال أشهر".

وأعلن وزير الرياضة أن أندية الشباب والفتح والاتفاق سيتم تحويل ملاعبها إلى استادات رياضية وسيبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة على أن تنتهي منتصف 2022.

وأشار إلى أن هناك موافقة على إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي لـ13 ناديا واتحادا رياضيا لضمان الاستدامة المالية.

كما أبلغ بإطلاق برنامج الابتعاث بتدريب وتأهيل 42 لاعبا سعوديا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 عاما من خلال معسكر دائم في إسبانيا.



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