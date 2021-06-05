بالفيديو.. نيمار يتعرض لإصابة غريبة بسبب مشجعين.. وأحدهم حاول نزع حذائه

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض نجم المنتخب البرازيلي، وفريق باريس سان جرمان، نيمار لإصابة غريبة خارج المستطيل الأخضر، والسبب فيها مشجعون محتمسون كما وصفتهم قناة "سكاي سبورت" البريطانية ووسائل إعلام برازيلية، وعدد منهم مراهقون.

وأكدت أن نيمار، ورغبة منه في تجنب مجموعة كبيرة من المشجعون الراغبين في توقيعه، حاول الهروب، فانزلق بشدة على الأرض بعد أن هرعوا إليه فانزلقوا واصطدموا به، ما تسبب له في إصابة، حيث شوهد وهو يعرج خلال دخوله فندق الإقامة لمنتخب البرازيل. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الغريب أن أحد المشجعين الصغار، وبعد اقتحام السياج الأمني والاصطدام بنيمار، حاول بشدة نزع حذاء اللاعب، قبل أن يتم إبعاده من قبل مسؤولي الأمن، وتخليص نيمار من بين أيديهم.

يذكر أن البرازيل لعبت أمس مباراة الاكوادور حيث فازت 2-0، وسجل نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليستمر تفوق "السامبا" في تصفيات المونديال بالعلامة الكاملة. وجرت المباراة بدون حضور الجماهير، لكن بعضهم تجمهر خارج الملعب وأمام الفندق، سعيا وراء تواقيع اللاعبين، وخاصة نيمار.

📽 Neymar foi atropelado na chegada ao hotel após o treino 🥺😅!!!

Tomem cuidado com o pé dele gente... 🙏🏼 pic.twitter.com/n5NoijW6SX — Memesneymar 🔛 (@memesneymar) June 4, 2021

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