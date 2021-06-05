والد محمد صلاح يكشف حقيقة رحيل ابنه عن ليفربول

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه التلفزيوني على قناة "إم بي سي مصر"، أن والد النجم المصري محمد صلاح، أكد بقاء نجم ليفربول والمنتخب المصري داخل قلعة "الانفليد"، على الرغم من المحاولات الجادة لنادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه.

وقال عبد الهادي، إن: "رغم المكاملة الهاتفية التي جمعت رئيس نادي باريس سان جيرمان مع محمد صلاح، إلا أن والد النجم المصري أكد خلال حضوره إحدى المناسبات، بقاء ولده مع ليفربول، ما لم يرغب النادي الإنجليزي في ذلك".

وأشار عبد الهادي، إلى أن صلاح ابدى مرونة كبيرة خلال الاتصالات الهاتفية التي جمعته مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبة قوية من النادي الباريسي لضم صلاح إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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