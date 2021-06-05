عرض مغر جدا من سان جرمان لـ"خطف" فينالدوم من برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن سان جرمان الفرنسي دخل بقوة على خط مفاوضات النجم الهولندي فينالدوم، الذي بات لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع ليفربول. وقالت إن اللاعب الذي وصل إلى مفاوضات متقدمة مع نادي برشلونة، وتم تحديد موعد الفحص الطبي والاتفاق على كل شيء، قد يغير وجهته فجأة إلى باريس، خاصة بعد العرض المغري جدا الذي تقدم به سان جرمان لفينالدوم، براتب سنوي كبير قالت وسائل إعلام أوروبية إنه اللاعب الهولندي قد لا يقوى على مقاومته، كما أن برشلونة سيصعب عليه تقديم رقم قريب منه، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيله.

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