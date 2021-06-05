البرازيلي راميريز يرفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أعلن الدولي البرازيلي السابق، راميريز، المتوج مع فريق تشلسي الإنجليزي سابقاً بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والدوري الإنجليزي، أنه رفض عرضاً رسمياً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب رغبته في إنهاء مسيرته الرياضية في البرازيل، وعدم رغبته في السفر إلى الخارج، في وقت يعيش فيه اللاعب من دون ناد، عقب فسخ عقده مع بالميراس البرازيلي بسبب الإصابة.

وقال راميريز في حديثه لصحيفة «أوليه» البرازيلية: «رفضت عروضاً من الخارج، من نادٍ في دوري الخليج العربي بالإمارات، ومن اليابان على وجه التحديد، أنا في سن الـ34 عاماً حلياً، ولدي تاريخ حديث مع الإصابات، هدفي هو اللعب فقط في البرازيل، كما ذكرت فلقد حصلت على عروض من الخارج لكن لا أرغب في السفر، الأمور صعبة، وأنا في انتظار العروض المحلية، وسأنتظر ما سيحدث في الشهر المقبل».

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