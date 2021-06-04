كهربا يتعرض إلى حادث سير.. وتحطم سيارته الـ "بنتلي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر لاعب الأهلي المصري محمود كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تظهر تعرضه إلى حادث سير مروع أدى إلى ضرر كبير في سيارته "البنتلي" التي كان قد حصل عليها هدية من عضو الشرف في نادي اتحاد جدة السعودي عندما كان لاعباً في صفوف الأخير في 2017.

وعلق اللاعب على الصورة: "الحمد لله على كل شيء.. قدر الله وما شاء فعل".

وكان كهربا أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الساحة الكروية المصرية، قد شارك مع فريقه في في المباراة الودية للأهلي مع مصر للتأمين، أمس الخميس، وانتهت بالتعادل 2-2، ضمن استعدات الفريق لمواجهة الترجي التونسي 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

من جهته، قال موقع "مصراوي" إن نجم الأهلي بصحة جيدة، ولم يصبه سوء بسبب الحادث، مشيراً إلى أن كهربا كان في الطريق إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازته هناك، لكنه تعرض للحادث الذي أسفر عن تحطم سيارته بشكل كبير.

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