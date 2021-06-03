تشلسي يخطط للتخلص من 11 لاعباً

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم عن أن نادي تشلسي وبعد أقل من أسبوع من فوزه باللقب الثاني في دوري أبطال أوروبا، يخطط للتخلص من 11 لاعبا دفعة واحدة في الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل توفير سيولة تصل إلى نحو 200 مليون يورو. وقالت إن المفاجأة كانت في أن القائمة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخيل، تضم لاعبا مميزا هو بوليسيتش، الذي لم يعد يقنع توخيل، ويريد التخلص منه في الانتقالات المقبلة.

وقالت الصحيفة إن النادي يضع لقب الدوري الانجليزي الممتاز أولوية لديه، ونزولا عند رغبة توخيل بإجراء تعزيزات واسعة، خاصة على مستوى خط الهجوم، يريد النادي توفير الاموال اللازمة لذلك بالتخلص من كل من بوليسيتش، وكذلك أبراهام وروس باركلي وروبن لوفتس تشيك وديفيد أزبيليكويتا وأيمرسون بالميري، وتيومي باكايوكو وفيكايو توموري، بجانب الرحيل المرتقب للفرنسي جيرو، بعد أن بات لاعبا حرا، وكذلك إعارة كلا من بيلي غيلمور وكونور كالاغر.

ويخطط تشلسي للتعاقد مع لاعب مهاجم مميز، ويضع عينه على النرويدي هالاند مهاجم دورتموند الألماني، أو البلجيكي لوكاكو قناص إنترميلان، وكذلك الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news