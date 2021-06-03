ريال مدريد يمدد عقد نجمه حتى 2024

المصدر: وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم تمديد عقد جناحه الدولي لوكاس فاسكيز لثلاثة أعوام. وتولى الإيطالي كارلو انشيلوتي تدريب الريال في ولاية ثانية، قبل أيام قليلة، ويبدو أن أولى بصماته مع الفريق تمثلت في إقناع فاسكيز بتمديد عقده. واعتاد فاسكيز (29 عاما) اللعب في مركز الجناح، لكن المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان استعان به في خط الدفاع قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أنهت مشواره مبكرا الموسم الماضي مع الريال كما بددت فرصته في الانضمام للمنتخب الإسباني في يورو 2020 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وكان العقد الأصلي لفاسكيز ينتهي في يونيو الجاري، لكن بموجب العقد الجديد سيبقى في سانتياغو برنابيو حتى نهاية موسم 2024. وتدرج فاسكيز في قطاعات الناشئين بالنادي الملكي، لكنه لم يلعب تحت قيادة انشيلوتي خلال ولايته الأولى بين عامي 2013 و2015، حيث جرى تصعيده للفريق الأول في العام التالي.

وشارك فاسكيز في 240 مباراة مع ريال مدريد على مستوى كافة المسابقات وسجل 26 هدفا وساهم في فوز فريقه بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. وخاض فاسكيز 34 مباراة في الموسم الماضي مع الريال وسجل هدفين وصنع سبعة أهداف وساهم في تحقيق فريقه 22 انتصارا.

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