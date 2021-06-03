بالفيديو: محمد صلاح يقضي عطلة الصيف مع لاعبي الأهلي.. ويسخر من أعز أصدقاءه

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي يظهر فيه "الفرعون" أمام رقعة للشطرنج ساخراً من زميله في المنتخب وأحد أعز أصدقاءه لاعب أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن "كوكا".

ويقضي محمد صلاح عطلته الصيفية حالياً، في مصر، بين عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين ويشارك متابعيه بين الحين والآخر صورا من عطلته، وظهر في صور تذكارية مع لاعبي النادي الأهلي المصري المعتزل حسام غالي ومحمد هاني ورفيقه في الملاعب الإنجليزية نجم أستون فيلا تريزيغيه.

وبدا من خلال الفيديو أن صلاح متفوق بالشطرنج على طريقته في مداعبة كرة القدم، لكن الجمهور لمس فيه جانباً مختلفاً إذ يتلذذ بانتصاره بالسخرية من صديقه كوكا، مطالباً إياه بالتركيز تارة ويثير حفيظته بالضحك والتقاط الصور والمقاطع المصورة تارة أخرى.

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