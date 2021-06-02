رومينيغه يرحل عن رئاسة بايرن ميونيخ بنهاية الشهر الجاري

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن كارل - هاينز رومينيغه، سيرحل عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بنهاية يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقرراً لذلك. وكان من المفترض أن يحل أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق مكان رومينيغه (65 عاماً) بنهاية العام الجاري، لكن صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» ذكرتا أن هناك شعوراً بأنه من الأفضل إسناد المهمة الآن لأوليفر كان، الذي انضم لمجلس إدارة النادي منذ يناير 2020 .

ولعب رومينيغه لفريق بايرن ميونيخ بين عامي 1974 و1984، وسيرحل عن النادي بعد 30 عاماً قضاها في المناصب الإدارية به، حيث تولى مناصب تنفيذية عدة منذ عام 1991. وخلال مسيرته كلاعب وإداري، أحرز رومينيغه مع بايرن 12 لقباً دولياً و21 لقباً في الدوري و14 لقباً في الكأس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news