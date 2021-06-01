البرازيل تؤكد عدم الحسم في استضافة "كوبا أميركا"

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة البرازيلية مساء أمس أن قرار إقامة بطولة كوبا أميركا في بلادها لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار النهائي اليوم، إبان إعلان اتحاد اميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نقلها إلى البرازيل كبديلة للارجنتين. وقال الوزير لويز إدواردو راموس "لم يتم تحديد أي شيء في الوقت الحالي، أريد أن أوضح ذلك تمامًا. نحن في منتصف الإجراء. لكننا لن نتهرب من هذا الطلب إذا كانت الاستجابة ممكنة".

وأوضح أن الحكومة البرازيلية فرضت شروطا مختلفة على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاستضافة البطولة، مثل غياب الجمهور وتلقيح جميع أعضاء الوفود. وتابع الوزير "إذا أقيمت هذه البطولة ستكون بغياب الجماهير. في الوقت الحالي، هناك عشرة منتخبات في مجموعتين، سيكون هناك 65 شخصًا في كل بعثة على ان يتلقوا جميعًا اللقاح"، مضيفًا "الثلاثاء سنتخذ قرارانا الحاسم".

وأعلن كونميبول الإثنين أن كوبا أميركا المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا والتي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين، ستقام في البرازيل في الفترة بين 13 يونيو والعاشر من يوليو المقبلين.

وجاء الإعلان بعد بضع ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافة البطولة بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته وبسبب الاحتجاجات الشعبية في البلاد. ولاقى نقل البطولة الى البرازيل انتقادات عدة ولاذعة، حيث تُعتبر ثاني اكثر بلد في العالم تضررًا من الوباء مع قرابة 463 الف وفاة وهناك خشية من موجة ثالثة وشيكة للفيروس.

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