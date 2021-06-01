«كونميبول» يستبعد الأرجنتين من استضافة «كوبا أميركا»

المصدر: ريو دي جانيرو ■ د.ب.أ

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) استبعاد الأرجنتين من استضافة منافسات كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، وذلك قبل أسبوعين من انطلاقة البطولة التي كانت مقررة في بوينس آيرس.

وذكر «كونميبول»: «في ظل الظروف الحالية، يعلن (كونميبول) أنه قرر استبعاد الأرجنتين من استضافة (كوبا أميركا)، ويحلل العروض المقدمة من دول أخرى أظهرت رغبة في استضافة البطولة».

وأوضح «كونميبول» أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل قريباً.

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