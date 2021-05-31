بالفيديو: لاعب تشيلسي ينفذ رهان غريب بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نفّذ الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي شرط الرهان بينه وبين مراسل قناة "تي إن تي سبورتس" البرازيلي فريد كالديرا بحلق لحيته على الهواء مباشرة في حال فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما تحقق لاحقاً بانتصار "البلوز" على مانشستر سيتي بهدف نظيف السبت الماضي.

وظهر جورجينيو في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مرح بعد ختام مراسم التتويج وأمسك المراسل بمكاينة الحلاقة وأزال له لحيته في وقت نفذ المراسل رهانه أيضاً بعدما حلق له جورجينيو شاربه.

HAHAHAH O "QUE RESENHA!" ESTÁ LIBERADO PARA ESSE VÍDEO! @fredcaldeira e Jorginho pagaram suas apostas! QUE SENSACIONAL! 👏 🪒

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A Champions continua com a gente e, a partir da próxima temporada, você vai poder ver todos os jogos também na @HBOMaxBR! #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/T7tx0P4PZo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 29, 2021

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