أشرف حكيمي في طريقه للتفوق على محرز وصلاح كأغلى صفقة انتقال عربية

المصدر: حميد نعمان - دبي

بات نجم إنترميلان، المغربي أشرف حكيمي على أعتاب تسجيل رقم قياسي عربي، حيث سيتفوق في حال إتمام انتقاله المرتقب إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الجاري، على النجم الجزائري رياض محرز نجم مان سيتي، وهداف ليفربول المصري محمد صلاح. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن حكيمي قد يكلف سان جرمان 70 مليون يورو للتوقيع معه، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إيطالية.

وسعيا لقطع الطريق على بايرن ميونيخ الراغب في التعاقد مع أحد أبرز اللاعبين في سماء الكرة الأوروبية والبالغ 22 عاما، وقد توج مع الإنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، تم الاتفاق مبدئيا على 70 مليون يورو بحسب "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على أن يكتمل الاتفاق النهائي في غضون أيام.

وكان مدرب الإنتر، المستقيل الإيطالي انطونيو كونتي كشف أمس عن أن أشرف حكيمي في طريقه للرحيل عن الإنتر. ومن المتوقع أن يستفيد ناديه السابق، ريال مدريد، من قيمة الصفقة المرتفعة بالنظر إلى شروط انتقاله إلى الإنتر من الريال سابقا. يذكر أن محرز سبق وسجل أعلى صفقة انتقال عربية في التاريخ، حين انتقل من ليستر سيتي الإنجليزي إلى مان سيتي مقابل 68 مليون يورو، وقبله كان المصري صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 45 مليون يورو.

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