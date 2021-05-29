5 صراعات مثيرة في ليلة «الأبطال» بين سيتي وتشلسي

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

تتجه الأنظار اليوم إلى النهائي التاريخي المرتقب في ضيافة البرتغال، بملعب «دراغاو» في العاصمة بورتو، حيث الموعد مع حوار إنجليزي خالص على لقب دوري أبطال أوروبا، بين مان سيتي الطامح للقبه الأول ودخول السجل الذهبي للمسابقة، وتشلسي الساعي للقبه الثاني بعد تتويج 2012 حين فاز على البايرن.

وسيكون هذا النهائي الإنجليزي الثالث في تاريخ المسابقة، بعد 2008 حين فاز مان يونايتد على حساب تشلسي، و2019 حين توج ليفربول على حساب توتنهام.

وتبرز في المواجهة خمسة صراعات مرتقبة مثيرة بدءاً من الجانب الفني بين المدربين الإسباني غوارديولا في سيتي، ومدرب تشلسي الألماني توخيل، إلى مجموعة من اللاعبين المميزين في الفريقين.

للإطلاع على الـ5 صراعات المرتقبة في ليلة «الأبطال» بين سيتي وتشلسي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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