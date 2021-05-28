لاعب إفريقي مولود بعد وفاة والدته بـ 5 سنوات.. و"الكاف" يحقق!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يحقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضية لاعب منتخب الغابون جيلور كانجا الذي يدعي أنه ولد في عام 1990 في وقت تشير الوثائق إلى أن والدته توفيت في عام 1985، وسيتعين عليه شرح التناقض في البيانات خلال اجتماع لجنة الانضباط معه.

وذكرت صحيفة "تي إس أي" النيجيرية أن اللاعب المحترف في نادي ريد ستار الصربي سيحضر اجتماعا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي ليشرح كيف ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات، وهي القضية التي تكشفت عندما تقدم اتحاد الكونغو الديمقراطية بشكوى ضد منتخب الغابون متهمة الأخير بأنه زوّر أوراقاً رسمية لجيلور كانجا بصفته يحمل الجنسية الكونغولية وليست الغابونية.

يذكر أن جيلور كانجا شارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022" بقميص منتخب الغابون وقاده للتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب غامبيا على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية وأنغولا، الأمر الذي دفع الاتحاد الكونغولي للمطالبة باستبعاد الغابون من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام العام المقبل في الكاميرون والمشاركة بدلا منه.

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