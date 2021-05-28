إعلام الصين يحتفي بسوء تحضيرات المنتخب السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

احتفت وسائل الإعلام الصيني، بسوء إعداد المنتخب السوري متصدر فرق المجموعة الأولى، قبيل استكمال "نسور قاسيون" خلال الفترة من 7 وحتى 15 يونيو المقبل، التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وقال موقع "سوها" الصيني المختص في كرة القدم: "إن غياب عمر خريبين عن قائمة (نسور قاسيون) وسوء إعداد المنتخب السوري يمثل فرصة سانحة للتخلص من العقدة السورية، التي كانت وراء خروج المنتخب الصيني من تصفيات مونديال 2018، واستكملت بالخسارة في التصفيات الحالية في نوفمبر الماضي في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين لهدف".

وأوضح الموقع، أن: "غياب خريبين المتألق في الآونة الأخيرة مع الوحدة الإماراتي، وضعف الإعداد في معسكر دبي، بجانب عدم قدرة "نسور قاسيون" على خوض أية مباراة ودية في الإمارات، وإصابة المدافع أحمد الصالح الذي تأكد غيابه عن المباريات المقبلة، وفشل اتحاد الكرة السوري في استكمال أوراق اللاعبين من أصول سورية المحترفين في الخارج ورفدهم بالمنتخب، خاصة الثلاثي بابلو صباغ، وخليل الياس، وأخرها عدم شفاء المهاجم الخطير محمد عثمان وقدرته على الانضمام إلى المنتخب السوري، في عوامل مجتمعة تمثل هدية ثمينة لمنتخب الصين يجب اقتناصها بالصورة المثلى".

وتناول الموقع بإسهاب ضعف مراحل إعداد منتخب سورية، بوصفه بـ "المنقوص"، وقال: "التزام العديد لاعبي الأندية السورية في "كأس الاتحاد الآسيوي" جعل معسكر دبي منقوصاً، الأمر الذي يصعب مهمة المدرب نبيل معلول في الوصول إلى التشكيلة المناسبة القادرة على تحقيق نتائج إيجابية في مباريات مدينة "سوجو" الصينية في استكمال التصفيات، التي يدشنها "نسور قاسيون" بلقاء المالديف، وتتبع في 11 يوليو بلقاء غوام، ويسدل الستار في 15 من ذات الشهر بلقاء المنتخب الصيني".

ويذكر، استدعى المدرب التونسي نبيل معلول، 17 لاعباً لخوض معسكر دبي الذي استهل 20 من الشهر الجاري، قبل أن تواصل القائمة استكمالها بشكل متجزأ وعلى دفعات، خاصة مع انضمام نجم الأهلي السعودي ومهاجم المنتخب السوري عمر السومة الذي يمثل الورقة الرابحة في "نسور قاسيون" والذي سيجاور في مباريات مدينة "سوجو" كل من المهاجمين مارديك مارديكيان وعبد الرحمن بركات وعلاء الدالي.

ويتصدر المنتخب السوري فرق مجموعته الأولى برصيد 15 نقطة، من 5 مباريات، بفارق الثمانية نقاط عن كل من منتخبي الصين والفلبين، فيما يحتل منتخب المالديف المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وأخيراً جوام في المركز الأخير دون أي نقطة، ويحتاج منتخب الـ "نسور" في مبارياته الثلاثة المتبقية، إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى نهائيات آسيا، ولستة نقاط لضمان اعتلاءه فرق المجموعة، والتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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