رئيس "الليغا": أنفانتينو دعم دوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، النقاب عن أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دعم فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعدما تلقى ضمانات من الأندية بأنهم سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد كل عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن انفانتينو أكد الأسبوع الماضي أن وظيفته هي التحدث للأندية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لكن ذلك لا يعني أن (فيفا) "كان متواطئا أو داعما أو يقف خلف مخطط بطولة دوري السوبر الأوروبي". ولكن تيباس يعتقد أن خطط إقامة كأس العالم للأندية كل عام، ومشاركة أندية دوري السوبر الأوروبي بها، وكذلك إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، مرتبطة بمشروع استثماري.

وأوضح تيباس: "إنفانتينو دعم فكرة دوري السوبر، لأن الأندية المؤسسة لتلك البطولة ضمنت مشاركتها في بطولات كأس العالم للأندية". وتابع: "هذه هي استراتجية (فيفا)، لا اقول ذلك من تلقاء نفسي". ورفض (فيفا) التعليق على تصريحات تيباس، وذلك حينما تواصلت معه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، لكن الاتحاد الدولي للعبة أشار إلى تصريحات إنفانتينو خلال كونجرس (فيفا) الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي.

وقال إنفانتينو أن كرة القدم لايجب أن تخرج عن الهيكلة الموضوعة لها، وذلك لمواجهة أي تحديات تواجهها في الوقت الحالي، مؤكدا على ضرورة البدء من جديد وفتح صفحة جديدة. وأطلق (فيفا) أمس مناقشة جديدة تهدف إلى التخطيط لشكل كرة القدم في المستقبل.

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