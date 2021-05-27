عدوّ رونالدو يعود إلى يوفنتوس.. والأزمة لا يحلها إلا بوغبا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن نادي يوفنتوس بصدد إعلان التعاقد رسمياً مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري وإعادته لتدريب السيدة العجوز بدلاً من المدرب الحالي أندريا بيرلو الذي عانى الأمرين مع الفريق في الموسم المنصرم بحلوله في المركز الرابع بالدوري الإيطالي وحجزه مقعداً بشق الأنفس في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا مستفيداً من تعادل نابولي مع فيرونا في الجولة الأخيرة.

وقالت الشبكة إن عودة أليغري مؤشر كبير لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الذي لا تربطه علاقة جيدة مع أليغري، في وقت تؤكد تقارير أوروبية بأن كريستيانو أمامه عروض عدة أبرزها العودة إلى مانشستر يونايتد، في صفقة سيكون فيها الفرنسي بول بوغبا مفتاح لحل الأزمة، إذ يسعى اليوفي إلى إعادة الأخير إلى صفوفه مجدداً مقابل التخلص من كريستيانو.

ويعود جمهور يوفنتوس بالذاكرة إلى ما تناقلته الصحف الإيطالية لدى إقالة أليغري من اليوفي حين وجه نصيحة إلى رئيس النادي أندريا أنييلي مطالباً إياه بالتخلص من رونالدو واصفاً اللاعب بأنه "يعيق نمر الفريق والنادي"! الأمر الذي قوبل باستهجان رونالدو وردّ وقتها على طريقته الخاصة بأن احتفل على الملأ بقدوم المدرب ماوريسيو ساري خلفاً لأليغري.

وكان أليغري قد حقق مع يوفنتوس نجاحات كبيرة إذ فاز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات وكأس إيطاليا 4 مرات ولقبين في السوبر الإيطالي، فيما وصل نهائي دوري الأبطال مرتين دون أن يتمكن من تحقيق اللقب أمام برشلونة وريال مدريد على التوالي، ليرحل عن الفريق بنهاية الموسم 2018-2019 قبل أن يقترب بقوة من العودة.

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