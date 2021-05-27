حارس إنجلترا السابق يطالب ببيع محمد صلاح

المصدر: جوني جبور- دبي

أكد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول السابق، ديفيد جيمس، أن ناديه مطالب بأسرع وقت ممكن ببيع الدولي المصري محمد صلاح، خصوصاً أن الفريق يلعب بصورة أفضل دونه، بحسب تعبيره. وقال جيمس في تصريحات عبر قناة "ستاديو أسترو" على موقع "يوتيوب": رغم حلول صلاح في المرتبة الثانية في سباق الحذاء الذهبي للموسم الحالي، إلا أنني أعتقد أن ليفربول يعلب أفضل بدونه".

وأوضح: "هناك فرصة لليفربول في الاستفادة من القيمة المالية المرتفعة جراء بيع صلاح، ثم نعطي الفرصة لديوغو غوتا ليتأقلم مع الثلاثي الهجومي، ويحصل روبرتو فيرمينو على المزيد من الحرية، وبناء على ذلك سيكون لدى ليفربول خط هجوم أكثر ديناميكية، بدلاً من أن يعتمد بشكل أكبر على أهداف محمد صلاح".

وعما إذا كان هذا الوقت المناسب لبيع صلاح، قال: "بالطبع نعم، وسأفعل ذلك الآن، لكن هذا لا يعني أن صلاح ليس لاعباً جيداً، لقد سجل أهدافاً وأرقامه تتحدث عن نفسها، لكن الأمر يشبه نوعاً ما إحصائيات سيرجيو أغويرو في سيتي، عندما يفكر المدرب بيب غوارديولا في النظر إلى مصلحة مان سيتي، ويقول أنه لا يريد أغويرو". واختتم: "اعتقد أن رشاقة اللعب في ليفربول معطلة بسبب محمد صلاح، رغم تسجيله للأهداف".

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