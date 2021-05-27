قرار أرجنتيني يستثني «كوبا أميركا» من القيود الصحية

المصدر: بوينس أيرس ■ أ.ف.ب

أعلنت الأرجنتين التي تخضع لإغلاق تام لمدة تسعة أيام منذ السبت الماضي، استثناء الأحداث الرياضية الدولية من القيود الصحية، قبيل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة كوبا أميركا على أراضيها بين 13 يونيو و10 يوليو، ما يسمح بإقامتها في موعدها.

ويمنح هذا القرار إعفاء من حظر التنقل، وتدريب الرياضيين المحترفين. يذكر أن اتحاد «الكونميبول» سبق أن أعلن إخراج كولومبيا من الشراكة في تنظيم البطولة بسبب مشكلات سياسية، على أن يتم الإعلان عن الشريك الجديد، أو منح البطولة بالكامل للأرجنتين.

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